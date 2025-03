AIBD : vers la création de plus de 10.000 emplois d’ici 2029

Face aux défis économiques, la direction générale de L’Aéroport international de Blaise Diagne (AIBD SA) a réaffirmé son engagement à restaurer l’équilibre financier de l’entreprise tout en misant sur une stratégie de développement ambitieuse. Lors d’un point de presse ce vendredi 7 mars 2025 à Dakar, le Directeur général Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye a détaillé les mesures prises pour assurer la viabilité d’AIBD, renforcer son autonomie financière et dynamiser le secteur aéroportuaire sénégalais.



Solutions innovantes



Selon M. Dieye, l’objectif est clair : retrouver rapidement une santé financière et voler de ses propres ailes, sans dépendre de l’État. Pour y parvenir, AIBD SA mise sur des solutions innovantes, notamment un refinancement intégral de sa dette et la recherche de financements pour le développement de nouveaux projets.



« Nous avons, avec la RDIA, qui a déjà démontré sa robustesse en construisant l’aéroport, et avec des partenaires engagés à nous accompagner, la possibilité de refinancer l’intégralité de la dette de AIBD et de prendre en charge le financement de tous les projets du hub aérien, sans alourdir la dette souveraine de l’État », a précisé le DG.



Selon lui, cette dynamique devrait permettre une montée en puissance de l’aéroport et du secteur aéronautique sénégalais, ouvrant la voie à la création de 10 000 emplois d’ici 2029.



Pour M. Dieye, L’expansion d’AIBD passera par plusieurs projets structurants, parmi lesquels l’extension de l’aérogare pour accueillir entre 5 et 8 millions de passagers, contre 3 millions actuellement. « Le développement de l’aéroville sur 400 hectares, intégrant hôtels, centres commerciaux et services pour créer un écosystème économique dynamique. La mise en place d’un centre de maintenance aéronautique, permettant à Air Sénégal et aux compagnies de la sous-région d’entretenir leurs aéronefs à Dakar, renforçant ainsi la position de la capitale sénégalaise comme hub aérien stratégique. L’extension du fret aérien, avec une augmentation de la capacité cargo à plus de 80 000 tonnes de fret annuel », a-t-il fait savoir.



Renforcement de la compétitivité d’AIBD sur le plan international



Il a également annoncé la « construction d’un centre médical d’urgence, doté d’un plateau technique ultra-moderne et créant 150 emplois, pour assurer la prise en charge sanitaire des travailleurs de l’aéroport et des structures associées ».



Ces investissements visent non seulement à booster l’activité économique, mais aussi à renforcer la compétitivité d’AIBD sur le plan international. Conscient des impacts sociaux des réformes en cours, le DG a insisté sur la nécessité de mener ces transformations en concertation avec les partenaires sociaux.



« Nous développons des solutions qui préservent à la fois l’équilibre économique de AIBD et la dignité de nos agents. Le dialogue social reste notre priorité, et nous travaillons avec les syndicats et les représentants du personnel pour assurer une transition équitable », a-t-il assuré.



En conclusion, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye a affirmé que les sacrifices d’aujourd’hui sont nécessaires pour bâtir un aéroport moderne, performant et compétitif. « Ce qui semble être perdu aujourd’hui en emploi sera vite retrouvé et amplifié, compte tenu de la dynamique du secteur aéroportuaire », a-t-il promis.