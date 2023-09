ANSD annonce une à augmentation de 1,8 % des prix à la consommation en août 2023

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a rendu public l'Indice harmonisé des prix à la consommation pour le mois d'août, révélant des tendances préoccupantes en matière d'inflation.



Selon les données de l'Agence, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 1,8% au cours du mois d'août 2023 par rapport au mois précédent.



Cette augmentation est principalement attribuée à la flambée des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », qui ont connu une augmentation significative de 3,2%. De plus, d'autres secteurs tels que les « restaurants et hôtels » (+0,4%), les « transports » (+0,2%) et les "biens et services divers" (+0,2%) ont également contribué à cette augmentation.



Comparé au mois d'août 2022, l'inflation s'est accélérée, atteignant 5,3% en août 2023. Il est à noter que si l'on exclut l'énergie et les produits frais, les prix à la consommation ont néanmoins augmenté de 0,2% en rythme mensuel et de 2,3% par rapport à la même période de l'année précédente.





Une analyse plus détaillée révèle également des tendances intéressantes en ce qui concerne l'origine des produits. En août 2023, les prix des produits locaux ont augmenté de 2,1% par rapport au mois précédent, tandis que les produits importés ont enregistré une hausse plus modérée de 0,8%. En termes de variation annuelle, les produits locaux ont connu une augmentation de 5,1%, tandis que les produits importés ont augmenté de 4,4%.







Ces chiffres mettent en évidence la hausse qui pèse sur l'économie, en particulier dans le secteur alimentaire. Les ménages pourraient ressentir ces augmentations de prix dans leur budget quotidien.