AUDIO - Enregistré pendant une réunion avec les héritiers du TF1451R, Sonko s'est-il fait avoir...

Le journal Libération a évoqué dans son édition de ce mercredi 16 janvier détenir un enregistrement de 2 heures 2 minutes et 7 secondes, pris lors d'une rencontre entre Ousmane Sonko et les héritiers du TF1451R. C'est sûrement une des personnes présente à cette réunion qui a enregistré les échanges avec son téléphone portable. Des éléments de la déclaration du leader de Pastef, dans cet enregistrement montre, selon nos confrères, qu'il n'agissait pas en tant qu'en tant que défenseur de la veuve et de l'orphelin mais bien en tant que consultant qui devrait être rémunéré, contrairement à ce qu'il a affirmé sur le plateau de la 2STV. «Nous sommes un cabinet légale- ment reconnu par l'ordre des experts"..., "Nous considérons ce dossier comme un dossier parmi les autres»..., « Si je vous recevais en tant que député ce ne serait pas ici. Ici c'est un cabinet et c'est professionnel"..., "Je ne peux défendre que ceux qui m’ont fait un mandat"..., « moi et mon associé »..., autant de phrases qu’il a prononcées en s'adressant aux héritiers. Ecoutez !!!