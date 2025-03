AVC : avec un simple selfie, ces applications validées par les médecins pourraient permettre de détecter la cause de 20% des cas

À l’ère du numérique, où les innovations technologiques révolutionnent notre quotidien, certaines applications ne se contentent plus de nous simplifier la vie ; elles peuvent la sauver. C’est le pari ambitieux de Zenbox et Quantiq, deux plates-formes imaginées par Alain Habra et Fabien Niel, misant sur la surveillance de la santé et le bien-être en temps réel.

Grâce à l’intelligence artificielle et à des algorithmes avancés, ces applications validées par la médecine offrent des solutions de prévention et d’alerte.

Son fonctionnement est simple : l’application Zenbox (disponible sur iOS et Android) propose des exercices de respirations méthodiques, et envoie ensuite, avec l’accord de l’utilisateur, les données directement à l’intelligence artificielle. Elle alimente ensuite l’autre application, Quantiq, qui apprend à détecter les fibrillations atriales, responsables de 20% des AVC avec un simple selfie vidéo. Pas de capteur, pas d’électrode : un smartphone suffit.

