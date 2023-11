Abass Fall aux juges de la Cour suprême : « le 17 novembre, c’est le jour de la réconciliation de la justice avec son peuple »

Vendredi 17 novembre, Ousmane Sonko fera face à son destin. La Cour de justice de la CEDEAO et la Cour suprême vont se prononcer ce vendredi 17 novembre sur la décision de justice du juge Sabassy Faye de la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. À cette occasion, Abass Fall s’est adressé aux juges de la Cour suprême qui doivent statuer sur le dossier de son leader du parti Pastef.



« Quand on arrive jusqu’à ce qu’un juge rende, une décision de justice devienne une exception, ça veut dire que la justice est éloignée du peuple. Le 17 novembre, c’est le jour de la réconciliation de la justice avec son peuple. J’en profite pour inviter les juges à ne pas rater le cours de l’histoire. Le juge Sabassy n’a posé qu’un acte très banal et ordinaire parce qu’il a dit le droit », a soutenu le député Abass Fall membre de Yewwi Askan Wi.



Aïda Mbodji alerte sur la gravité de la situation. Elle n’imagine pas que la Cour suprême rende une décision contraire à celle du juge Sabassy Faye.



« Notre rencontre est une occasion pour alerter et prévenir la gravité de la situation. Nous vivons dans la terreur. Le Président Macky Sall qui est la clé de voûte des institutions brime ses opposants. Ousmane Sonko est persécuté depuis qu’il entré dans la politique. Il a été persécuté dans son travail, à l’Assemblée nationale en tant que député. Il est persécuté avec sa famille. Je suis dans une position d’alerte et de veille. Je n’imagine pas que la Cour suprême contredise le juge Sabassy Faye », a dit Aïda Mbodji, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.