Abass Fall de Pastef appelle à remplir "les mosquées partout en ville ce vendredi"

Les violentes manifestations qui ont eu lieu jeudi, à Dakar et dans toutes les localités du Sénégal ont causé neuf (9) pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Dans un post publié sur sa page Facebook, Abass Fall, l'un des responsables de Pastef, appelle tout le monde à remplir les mosquées situées au centre ville. Ce, dit-il, "pour prier pour Pros (Président Ousmane Sonko)". Selon le député et adjoint au maire de la ville de Dakar, "c'est notre seul et unique candidat" pour la présidentielle de 2024.



"Tous à la prière du vendredi. Remplissons les mosquées partout en ville pour prier pour le Pros. C'est notre seul et unique candidat", a-t-il écrit.



Pour rappel, des manifestations se sont déclenchés jeudi sur tout le territoire national suite à la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme par la Chambre criminelle de Dakar pour corruption de la jeunesse dans le dossier de viol qui l'opposait à la masseuse Adji Sarr.



Les jeunes ont barré des routes, brûlés des pneus, des édifices publiques, des biens appartenant à autrui. Pis, ils ont saccagé des restaurants à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( Ucad), entre autres.