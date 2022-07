Abdou Diallo annoncé à Naples pour remplacer Koulibaly

L'information est de nos confrères de taggat.sn. Selon le site sportif sénégalais en attendant l’officialisation du transfert de Kalidou Koulibaly à Chelsea, Naples se penche sérieusement sur son successeur.



Le Président napolitain a ciblé un autre international sénégalais pour prendre la relève. La priorité du 3e au dernier classement de la Serie A se nomme Abdou Diallo. Le défenseur du Paris Saint-Germain est sur le départ et cherche un club avec un plus grand temps de jeu à la veille de la coupe du monde.



Si Le Parisien, RMC Sport et l’Equipe confirme la piste, Sky Sports va plus loin en affirmant que les premiers contacts entre le champion d’Afrique et Naples sont très positifs. Le club italien étudie sérieusement le dossier et compte contacter dans les prochains jours le PSG pour entamer des négociations. Le club de la capitale a fixé son prix entre 20 et 25 millions d’euros.