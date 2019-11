Abdou Karim Fofana "refuse" de parler d'un éventuel troisième mandat de Macky Sall

Abou Karim Fofana a qualifié cela de distraction. Le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, n'a pas voulu se prononcer sur l'éventuel troisième mandat de Macky Sall qui fait débat, estimant que c'est une "entreprise de distraction".



A la question de savoir si l'actuel président sénégalais va se limiter à deux mandats, le ministre répond : "aujourd'hui ne refuse de participer à cette entreprise de distraction des Sénégalais. Les préoccupations politiques doivent tourner au tour des missions que les Sénégalais nous ont confiées", a dit M. Fofana. Et d'ajouter: "Je suis désolé, je ne peux pas participer à cette entreprise de distraction qui n'intéresse pas les Sénégalais".



Deux des collaborateurs du chef de l'État, Sory Kaba et Moutapha Diakhaté ont été limogés de leur postes pour s'être prononcé sur cette question. M. Kaba, ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur avait soutenu que Macky Sall est a son dernier et troisième mandat. Et le ministre-conseiller, M. Diakhaté avait lui, jugé la démarche de Macky Sall (maintenir le flou sur un éventuel troisième mandat) de "contre-productive".