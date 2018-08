Abdou Mbow clash ABC : «Ses actes ne sont pas ceux d’un homme loyal»

Les critiques contre le régime de Macky Sall proférées par Alioune Badara Cissé sont de moins en moins tolérées par les responsables du parti présidentiel. Abdou Mbow qui n’a pas caché son mécontentement vis-à-vis de cette posture n’a pas mâché ses mots pour lui porter la réplique.



«Nous pensons que les actes qu’il (ABC) est en train de poser ne sont pas des actes d’un homme loyal, un homme qui renforce le président de la République, un homme qui renforce un pouvoir. Malgré tout ce que le Président a fait dans ce pays, surtout dans le monde rural, on entend les déclarations de ABC qui n’ont absolument rien à voir avec le travail d’un Médiateur de la République. Il doit revenir à la raison et comprendre que le Président Macky est un homme à renforcer», a-t-il déclaré.



Le vice-président à l’Assemblée nationale, dans l'en tretien qu'il a accordé à "L'Observateur" est d’avis que l’ancien coordonnateur de l’Apr doit clarifier sa position concernant ses ambitions.



Très en verve contre Me Cissé, le député martèle : «sur le plan électoral il ne pèse pas grand-chose. Il a été aux Locales en 2014 à Saint-Louis, il n’a eu que 800 voix». Et d’ailleurs, rappelle-t-il, la position de l’ancien coordonnateur de l’Apr qu’il juge clair-obscur n’est pas nouvelle.



A l’en croire, l’ancien ministre des Affaires étrangères avait adopté la même position alors que l’Apr était encore dans l’opposition. D’ailleurs, se remémore-t-il certains «apéristes» l’avaient soupçonné de vouloir faire un deal avec Me Wade.