Abdoul Aziz Diop sur la sortie du Pr Abdoulaye Bathily : «Il pense l'actualité dans son historicité»

La sortie du Professeur Abdoulaye Bathily assimilant la condamnation de Khalifa Sall à une affaire politique est compréhensible selon Abdoul Aziz Diop. Le Conseiller spécial du Chef de l’Etat est en effet d'avis que la communication de Pr Bathily était plus motivée par l’amitié qui le liait au maire de Dakar qu’autre chose.



«Le Pr Bathily jette un coup de projecteur sur les droits civils et politiques. Et il dit en substance que le procès de Khalifa Sall est un procès politique. Il a parfaitement raison de dire que le procès de Khalifa Sall est politique. Parce qu’il pense l’actualité dans son historicité», a déclaré M. Diop sur la Rfm.



Mais, indique-t-il, en déclarant ces propos, M. Bathily a sans doute oublié que : «au nom des droits civils et politiques du maire de Dakar», on ne pouvait pas ignorer ceux «économiques, sociaux et culturels des Sénégalaises et des Sénégalais. Le Sénégal est l’un des rares pays au monde, non seulement à avoir adopté et ratifié le pacte international relatif au droits économiques sociaux et culturels, mais d’avoir également signé le protocole facultatif au pacte international sur les droits civils relatif au droit civil économique et culturel».



A l’en croire, à la différence de l’historicité mise en avant par les amis et défenseurs de Khalifa Sall, il y a la justice qui se prononce sur des faits avérés.