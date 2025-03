Abdoul Mbaye : « S’il vous plaît messieurs, donnez des informations sur les résultats de la campagne agricole… »

Dans un post sur Facebook, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye demande aux autorités de donner des informations sur les résultats de la campagne agricole. Selon lui, il est temps « d’évaluer les besoins et la détresse actuels du monde paysan »



« S’il vous plaît messieurs, donnez des informations sur les résultats de la campagne agricole afin que nous puissions apprécier l’efficacité de la dépense de plus de 50 milliards annoncée lors du conseil interministériel pour la financer. Mais surtout pour évaluer les besoins et la détresse actuels du monde paysan. Également pour mieux préparer leur campagne 2025-2026 car il est grand temps! », a t-il écrit.