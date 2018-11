Abdoul Mbaye dément les chiffres sur l'agriculture : «Ils sont mensongers»

Il n’y a pas de production record au Sénégal dans le domaine de l’agriculture comme le prétend le ministre de l’Agriculture. C’est l’analyse de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui accuse Dr Papa Abdoulaye Seck de maquiller les chiffres pour cacher son échec.



«Ce sont des chiffres mensongers. Ce qu’on constate c’est que la faim et l’insécurité alimentaire se sont installées dans le pays», a déclaré le Président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act).



Abdoul Mbaye qui a accordé une interview au journal Enquête se dit par ailleurs déterminé à rectifier la donne s’il est élu président de la République au soir du 24 février 2019.



Car pour lui, la première tâche à laquelle il va s’atteler, sera «d’inverser les priorités». Ce qui consistera, à l’en croire, à la lutte contre la faim. «Il est totalement inconcevable que dans un pays ayant 58 ans d’indépendance, qu’on ait encore faim. C’est inadmissible. C’est cela la priorité et non la construction de nouveaux stades ou de nouveaux palais présidentiels», a-t-il martelé.