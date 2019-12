Abdoul Mbaye dénonce les mensonges sur les productions d’arachides et agricoles

J’ai longtemps dénoncé les mensonges sur les productions d’arachides et agricoles pour créer un taux de croissance artificiel et une pré-émergence illusoire. La vérité s’impose désormais. Plus de graines pour les huileries et de nouveau l’insécurité alimentaire au Sénégal. — Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) December 17, 2019

L'ancien Premier ministre sénégalais, Abdoul Mbaye déclare avoir toujours dénoncé les mensonges sur les productions d’arachides et agricoles pour créer un taux de croissance artificiel et une pré-émergence illusoire, dans un tweet mardi. Il ajoute: "la vérité s’impose désormais. Plus de graines pour les huileries et de nouveau l’insécurité alimentaire au Sénégal".L’ancien PM a fait cette déclaration suite aux révélations de Moustapha Cissé Lô, vice-président de l’Assemblée nationale, qui s’est distingué dernièrement, en dénigrant le régime de Macky Sall, notamment dans la délivrance de semences et d’engrais.Faisant ces révélations, Yakham Mbaye, responsable du parti au pouvoir, par ailleurs, directeur général du quotidien national ‘Le Soleil’ a confirmé que le député a bénéficié de l'État, cette année, de six marchés d'un volume de 4 531 tonnes de semences et d'engrais.