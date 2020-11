Abdoul Mbaye et compagnie déçus du nouveau gouvernement

Le parti d'Abdoul Mbaye, (l'Act) L'alliance pour la citoyenneté et le travail s'est prononcée sur la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il parle d'un "gouvernement d'ouverture, d'un discours préliminaire pas très utile et d'une tentative de justifier un nouveau coup contre le pays ".



Selon le parti d'Abdoul Mbaye, "le maintien de Malick Sall est une déclaration de guerre ouverte aux magistrats et à l'esprit de justice. Le maintien de toutes les valeurs faibles du précédent gouvernement montre si besoin en était un manque de considération au peuple et une volonté de rester dans l'immobilisme. Même Monsieur, oryx est maintenu".



L'Act souligne qu'il est urgent de ne rien changer. La montagne aura accouché d'une souris à nouveau. Pauvre Idrissa Seck et la nomination de quelques-uns de ses protégés prouvent le deal tant chanté depuis quelque temps. Tout ça pour ça. Le dialogue national a été le prétexte d'une nouvelle forfaiture. Les participants devraient se sentir trahis. Les Sénégalais le sont beaucoup plus tant la cosmétique a une fois de plus permis une nouvelle forme de maquillage".