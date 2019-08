Abdoul Mbaye porte plainte contre Madiambal Diagne et son journal "Le Quotidien"

Comme il l’avait annoncé, il y a quelques semaines, l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, qui soutenait en avoir assez des attaques par voie de presse du patron du groupe de presse Avenir Communication, Madiambal Diagne a déposé une plainte contre lui et son journal « Le Quotidien ».Selon « Libération », l'audience est fixée au 8 août prochain. En réponse sur les attaques du journaliste qui, notamment, le taxe de donneur de leçons qui ne s'applique pas ses propres conseils, le banquier avait promis de le traduire en justice s’il n’arrêtait pas.« Il n'a qu'à raconter ses bêtises. Par contre il est allé un peu loin. Il a parlé de milliards d'Hissène Habré que j'aurais blanchis. Je veux quand même lui dire que ça suffit ! S'il continue, on s'expliquera devant la justice », avait réagi M. Mbaye.Et d’ajouter : « Il oublie que j'ai été Premier ministre de Macky Sall et je l'ai entendu parler de lui en des termes peu amères. Tout le monde connaît ses relations avec les gens au pouvoir ».