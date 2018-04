Abdoul Mbaye prend les rênes du FDS : "Avant de quitter le pays, Macky Sall a donné des consignes pour..."

Les leaders encore libres du Front de résistance démocratique (FDS) se sont réunis à 16h 30 minutes au siège de la Convergence Bokk Gis Gis pour faire une déclaration à mi-parcours d'une journée de tension encore loin de son terme. Après les arrestations de leaders comme Idrissa Seck, Thierno Bocoum, Malick Gackou, Guy Marius Sagna, c'est Abdoul Mbaye qui se charge de parler au nom du Front. Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) dénonce "une centaine d'arrestations, la gazéification de l'hôpital Abass Ndao" et met en garde le Président Macky Sall qu'il accuse d'avoir "donné des consignes claires qui ont conduit à l'arrestation de plus d'une centaine de leaders de l'opposition"... Ecoutez !!!