Abdoul Mbaye recadre Sonko

A Paris, où le leader du parti "Pastef Les Patriotes", Ousmane Sonko était en tournée la semaine dernière, la question d'une monnaie nationale a été débattue. Le candidat à la candidature pour l'élection présidentielle de 2019 a affirmé sans détour que s'il remporter cette dernière, le Sénégal allait sortir du Fcfa.



Une décision que ne partage pas avec lui, son camarade de l'opposition Abdoul Mbaye. Qui sans jamais le nommer, a expliqué pourquoi il serait risqué et même dangereux pour un pays comme le Sénégal de sortir de la zone Cfa. "Lorsqu’un anticolonialiste sénégalais ou africain méritant détient des euros, il ne les jette pas à la poubelle dans le cadre de son combat pour l’indépendance de sa monnaie. Il les change en monnaie locale et les euros finissent à la Banque centrale (Bceao). Ils deviennent des réserves", a confié l'ancien Premier ministre au journal L'As.



Le banquier d'ajouter : "C’est que l’euro a statut de monnaie de réserve mondiale. Ce n’est pas le cas du Cfa. Ce sera encore moins le cas de la monnaie sénégalaise qui pourrait le remplacer". Avant de reconnaître que les Africains doivent renégocié le principe "domiciliation-découverts", qui lie la Bceao et le Trésor français.