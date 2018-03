Abdoul Mbow tire sur Me Madické Niang et Cie : «les sénégalais ont découvert qu’ils n’ont pas une opposition responsable»

Les députés de l’opposition ont décidé de boycotter le Premier ministre qui sera à l’Assemblée nationale ce jeudi. Une décision qui, selon le député de la majorité, Abdoul Mbow, montre, que le Sénégal n’a pas une opposition responsable.



«Une opposition responsable doit venir dire son mot à l’Assemblée nationale, là où on dit que c’est le lieu par excellence du débat démocratique », a-t-il indiqué.



Poursuivant, il ajoute : «Quand l’opposition dit qu’elle dénonce le format, je pense que quand même, il faut qu’on comprenne qu’il y a un code de conduite qui a été dégagé d’un commun accord entre l’opposition, le pouvoir et les non-inscrits en réunion de bureau de l’Assemblée nationale, en conférence des présidents, en présence du groupe de l’opposition et des représentant des non-inscrits».



Abdoul Mbow est d’avis que «si, aujourd’hui, l’opposition et les non-inscrits disent qu’ils dénoncent le format, ils devraient le faire au moment où les réunions se tenaient à l’Assemblée nationale».



Le député de la majorité résidentielle va plus loin. Selon lui, «les sénégalais et les sénégalaises les découvrent au grand jour. Ils savent maintenant qu’ils n’ont pas une opposition responsable, qu’ils ont une opposition qui fuit le débat et qui passe leur temps à faire des conférences de presse alors que nous sommes dans un pays où le lieu de débat par excellence c’est l’Assemblée nationale».



«Et aujourd’hui, a-t-il conclu, c’est l’opposition qui refuse le débat. C’est déplorable pour une opposition qui se dit être une alternative».