Abdoulaye Bathily rend hommage à Me Cheikh Koureyssi Ba : « J’ai été son premier client… »

Lors de la levée du corps de Me Cheikh Koureyssi Ba, ce samedi à l’hôpital Principal de Dakar, Abdoulaye Bathily a livré un témoignage poignant sur l’homme de droit disparu . L’ancien leader de la Ligue démocratique (LD) a révélé avoir été le tout premier client du défunt avocat lors de son emprisonnement en 1988, dans le cadre des événements politiques de cette année-là.« J'ai été le premier client de Koureyssi Ba en 1988 pendant les événements. Il venait de commencer son stage chez Me Abdoulaye Wade. Pendant les événements de 1988, j'ai été arrêté comme beaucoup de manifestants. Et il a été du Pool des avocats qui m'a défendu. C'était son premier procès. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde », a témoigné le Professeur Bathily.L’Envoyé spécial du Président Bassirou Diomaye Faye a également salué le patriotisme et l’engagement de Me Koureyssi Ba.« C'était un homme de vérité, digne dans son travail avec un sentiment patriotique pour le Sénégal pour la liberté pour la justice », a-t-il ajouté.