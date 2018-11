Abdoulaye Makhtar Diop aux députés : «il faut qu’ensemble nous présentions nos excuses…»

Abdoulaye Makhtar Diop invite ses collègues à présenter des excuses au peuple Sénégalais suite à la bagarre qui s’est produite à l’Assemblée nationale entre députés de la majorité et de l’opposition.



«Arrivé à l’âge canonique, on ne peut plus accepter que des représentants du peuple Sénégalais, devant un peuple courtois, un peuple digne, un peuple de gens qui sont habitués au bon voisinage, se permettent de scènes dignes d’autres temps et d’autres lieux », tempête- t-il.



Le Grand Serigne de Dakar d'ajou ter : «il faut qu’ensemble nous présentions nos excuses les plus sincères au peuple Sénégalais. Et que nous nous engagions pour l’avenir à ne plus commettre des actes indignes de représentants du peuple ».