Abdoulaye Saydou Sow : " Le PS et le président Macky Sall, c’est des relations très fortes"

Abdoulaye Wilane a, lors de sa dernière sortie, fait son mea-culpa. Il a réaffirmé sa confiance au président Macky Sall après avoir déclaré irrecevable sa troisième candidature. Interrogé sur cette sortie du porte-parole adjoint du Parti socialiste (Ps), le ministre Abdoulaye aydou Sow a tenu à rappeler que chaque parti est souverain dans ses options.



« Chaque parti est souverain dans ses options, dans ses orientations. Ce que je sais et qui est constant c’est que le parti socialiste est une force importante dans le Benno Bokk Yaakar (BBY) », a déclaré, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et maire de Kaffrine.



A l’émission Jury du dimanche sur Iradio dont il était l’invité ce 22 janvier 2022, il a précisé que le Ps est engagé à côté du président Sall. « Le PS n’a jamais failli à cette ligne tracée par le Benno Bokk Yaakar. Le PS est déterminé et engagé dans ce que le président Sall fait. Cette option n’a jamais changé. Par contre, ce qui peut m’engager, c’est mon parti (APR). Nous sommes dans une coalition et chaque parti est souverain dans ses positions publiques », a fait savoir M. Sow.



Qui est revenu sur le compagnonnage entre le Ps et le président Macky Sall : « le PS et le président Macky Sall, c’est des relations très fortes qui sont nées dans un compagnonnage dans des moments extrêmement difficiles et qui se renforcent au fil du temps. Ce compagnonnage est marqué par la relation que le président Macky Sall avait avec Ousmane Tanor Dieng qui se perpétue aujourd’hui avec la nouvelle direction incarnée par Aminata Mbengue Ndiaye ».



Par ailleurs, il demande de maintenir ce Benno. « Le mérite du président Sall c’est d’avoir maintenu cette coalition durant 10 ans. Aucun président n’a pu réussir cette prouesse. Le défi nouveau c’est de perpétuer cette échéance au-delà de 2024 et l’élargir même à d’autres forces qui tapent à la porte. Je suis pour une mutation de Benno Bokk Yaakar parce qu’après 10 ans il y’a des remises en cause à faire pour pouvoir rester dans cette dynamique de perpétuation du pouvoir », a conclu Abdoulaye Saydou Sow.