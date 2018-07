Abdoulaye Sow, vice-président FSF à Aliou Cissé "Tu as rempli ta mission"

Après l’élimination du Sénégal du mondial 2018, certains réclament le départ de Aliou Cissé. Invité de RFM matin, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a pris position en faveur de coach Cissé. « L’élimination du Sénégal ne relève pas de la volonté du sélectionneur. L’équipe a montré un bon visage. Si aujourd’hui on avait atteint le second tour, certains n’allaient pas tenir de tels propos », a fait savoir Abdoulaye Sow.





M. Sow a indiqué que rien ne justifierait le départ du coach des "Lions". » Depuis qu’il est là, on voit qu’il est en train de faire son travail. Mais c’est au Comité directeur d’en décider », a ajouté Abdoulaye Sow.