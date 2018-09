Abdoulaye Wade invite Madické Niang à Doha

Après leur échange tendu par presse interposée, l’ancien chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade a invité Me Madické Niang à Doha au Qatar, où il réside avec son fils Karim Wade. Cette rencontre peut être inscrite dans la cadre de la continuité d’enterrer la hache de guerre entre eux.



Durant la journée du mercredi, le Pape du Sopi a envoyé une lettre d'excuse à Me Madické Niang après l'avoir accusé de "trahison". Me Wade a réagi à la suite d'une lettre des élus du Parti démocratique sénégalais lui ont demandé de trouver un candidat autre que Karim Wade pour la présidentielle de 2019.



Sans tarder, Me Niang a apporté sa réponse et a nié tout. Il a également accepté les excuses de son ancien employeur en lui rassurant que ce "regrettable incident" est derrière eux.



Au-delà de ce différend entre les deux hommes politiques, huit partis et sept mouvements citoyens, ont annoncé avoir investi Me Madické Niang, candidat à la présidentielle de 2019. Le coordonnateur de cette coalition, Djibril Diop, estime que l'ancien ministre de la Justice présente le profil idéal pour remplacer Macky Sall.



Mais, cette information a été démentie par son le chef de cabinet, Mafatim Mbaye. "Me Madické Niang est au Pds. Je suis formel, tranche-t-il. Mieux, il entend y rester. Actuellement, il est à l'écoute de son parti".