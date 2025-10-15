Abdourahmane Sarr : « Le Sénégal a fait le choix de la transparence et de la discipline macroéconomique »

Une délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a rencontré ce mardi à Washington la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des discussions en cours pour la conclusion d’un nouveau programme de coopération entre le Sénégal et l’institution financière internationale.



Sur son compte X, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a salué cette initiative, soulignant l’importance de la rigueur économique adoptée par le pays.



« Le Sénégal a fait le choix de la transparence et de la discipline macroéconomique. Il a fait ce choix car la VÉRITÉ est que la première ressource d’un pays n’est pas l’endettement mais la CONFIANCE », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Le FMI a un rôle à jouer de ce point de vue car c’est un bien public qui peut donner gage de confiance face à un leadership politique crédible ».