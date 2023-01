Aberration ! La chronique de Kaccor sur les histoires de fesses dans le champ politique

Ça ne vous parait pas désolant que, plus de soixante ans après nos glorieuses indépendances, l’actualité politique de notre pays soit réduite à des histoires de fesses ? On s’attendait à ce que notre actuel président, né après ces souverainetés négociées, contribue à relever le débat. Hélas, les membres de son régime feraient se retourner Père Léo dans sa tombe de par leur inculture et leur façon de se comporter en société. Des rustres qui se retrouvent dans des positions de pouvoir en usent et en abusent à dégoûter nos compatriotes des politiciens.



Des galipettes ont toujours rythmé la vie de toutes les nations en tous temps. Cela est consubstantiel au pouvoir. Chez nous, également, ces goujateries se sont souvent incrustées dans la vie de nos politiciens et autres célébrités. Mais personne n’a jamais pensé à les utiliser — du moins ouvertement — à des fins mesquines pour achever des adversaires politiques. C’est ce qui explique notre révolte ainsi que notre exigence de voir cette affaire de prétendu viol sur une masseuse mythomane être rangée aux placards. Car cette histoire est tellement cousue de fil blanc que le plus idiot du village n’y goberait pas.



Seulement voilà, elle perturbe la vie politique de notre pays avec des comploteurs qui ont dans la conscience une dizaine de morts déjà. Elle trouble l’harmonie sans rien apporter de positif en termes de développement malgré nos nombreuses urgences. En conséquence, il nous faut rendre à la politique ses lettres de noblesse. Cette dignité avec laquelle nos devanciers ont fait de ce beau pays une terre fécondante d’une belle démocratie chantée et enviée, et aujourd’hui chahutée.



Quand nos routes tuent, que l’école va mal et que nos structures sanitaires manquent de tout jusqu’à sacrifier la vie de malades du cancer, il nous faut accorder plus d’importance à ces urgences plutôt qu’à ces futilités pour lesquelles des gens se chamaillent sur les réseaux sociaux depuis hier. Et ça désordre en effet qu’un homme à la moralité fort douteuse s’incruste dans la vie privée de gens, fouillant dans des poubelles nauséabondes pour en ressortir des histoires anciennes aux ras des pâquerettes et qui n’apportent aucune valeur ajoutée au début politique et à la réflexion intellectuelle, si tant est qu’il en existe encore dans ce pays !



KACCOR, Le Témoin