Abidjan : un colloque de trois jours (3) pour renforcer la professionnalisation du journalisme économique dans l’espace UEMOA

La première édition du colloque sous-régional consacré au journalisme économique dans l’espace UEMOA s’est tenue du 25 au 27 juin 2025 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Organisé par la Plateforme Médias UEMOA en partenariat avec la Commission de l’UEMOA, l’événement avait pour thème : « Le journalisme économique à l’ère des mutations technologiques et de l’intégration régionale : défis, opportunités et perspectives pour l’UEMOA ».





Pendant trois jours, plus d’une centaine de participants venus des huit pays membres de l’Union – journalistes économiques, universitaires, experts, représentants d’institutions communautaires, du secteur privé et de partenaires techniques – ont échangé sur les enjeux majeurs du secteur.





Les discussions ont porté sur l’impact des mutations technologiques, de l’intelligence artificielle et des transformations économiques sur le journalisme économique. Les participants ont souligné " l’importance de renforcer les compétences des journalistes spécialisés à travers la formation continue et la spécialisation." Ils ont également mis en avant la nécessité "d’encadrer l’usage des technologies numériques dans les rédactions afin de garantir une information fiable et éthique."





Le colloque a également permis de débattre des défis économiques auxquels sont confrontés les médias, notamment la dépendance à la publicité, la précarité financière des rédactions et la difficulté à diversifier les sources de financement. Les participants ont par ailleurs relevé la faible représentation des femmes dans le journalisme économique et ont réfléchi aux moyens de favoriser leur accès et leur progression dans ce domaine.





La question du rôle des médias dans la vulgarisation des réformes, des politiques publiques et des projets communautaires a également été au cœur des échanges. « Le journalisme économique joue un rôle central dans l’accompagnement des politiques d’intégration », ont souligné plusieurs intervenants.





Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Gustave Diasso, représentant résident de la Commission de l’UEMOA en Côte d’Ivoire, s’est exprimé au nom du président de la Commission, parrain de l’événement. « La Commission de l’UEMOA salue cette initiative qui répond à un besoin réel de structuration du secteur. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner la mise en œuvre des recommandations issues de ce colloque afin de consolider une presse économique crédible, professionnelle et tournée vers les enjeux de l’intégration régionale », a-t-il déclaré.





À l’issue des travaux, les participants ont adopté une série de recommandations structurées autour " de la formation, de l’innovation économique, de l’encadrement éthique et du renforcement des partenariats avec les institutions et les acteurs de l’espace communautaire."





Le colloque a également entériné la création du Prix du journalisme économique de l’UEMOA. Cette distinction annuelle vise à « valoriser les meilleures productions journalistiques portant sur les enjeux macroéconomiques, les politiques communautaires, l’intégration régionale et la gouvernance économique », selon les termes de la déclaration finale.





La Plateforme Médias UEMOA s’est engagée à traduire ces recommandations en une feuille de route qui sera soumise aux institutions communautaires et aux partenaires techniques. « Cette initiative marque un tournant décisif dans la structuration d’un réseau régional de journalistes économiques, porteur d’initiatives collectives et de standards élevés de qualité », a déclaré Leonard Dossou le président de la Plateforme.