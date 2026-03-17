Accès à l’information au Sénégal : vers la mise en place d’un observatoire multi-acteurs

À l’occasion d’un atelier national consacré au suivi de la loi sur l’accès à l’information, Article 19 a réuni une trentaine d’acteurs pour réfléchir à la création d’un cadre commun d’engagement citoyen. L’objectif : accompagner l’action effective de la loi adoptée le 25 août 2025 et renforcer la transparence publique au Sénégal.



Pour Alfred Bulakali, premier responsable de la structure, cette rencontre marque une étape importante après des années de plaidoyer. « Maintenant que la loi est adoptée, il faut s’assurer de son effectivité. Cela passe par la mise en place d’un cadre permettant de coordination des efforts de la société civile, ainsi que le suivi de son application », a-t-il expliqué. Il a également souligné que la loi impose aux institutions publiques et privées de divulguer de manière proactive les informations d’intérêt public, tout en offrant aux citoyens et journalistes un droit formel de demande.



Présente à l’atelier, la députée Amy Dia a salué une avancée démocratique majeure. « Nous ne voulons pas d’une loi qui reste lettre morte. L’Assemblée nationale est ouverte à collaborer avec les médias pour garantir l’accès à l’information aux citoyens », a-t-elle affirmé, tout en insistant sur la nécessité de respecter l’éthique journalistique face aux risques de désinformation.



Parmi les résultats attendus figurent l’élaboration d’une charte du futur forum multi-acteurs, la définition de ses organes de gouvernance ainsi que l’adoption d’une feuille de route pour ses premières actions. Cet observatoire devrait notamment collaborer avec la future Commission nationale d’accès à l’information et jouer un rôle de veille citoyenne.



Bien que le Sénégal devienne le 30e pays africain à se doter d’une telle législation, plusieurs défis persistent : absence de décrets d’application, méconnaissance de la loi et lenteur dans la mise en place des organes de régulation. Dans ce contexte, l’initiative portée par Article 19, avec l’appui du PNUD, ambitionne de faire de cette réforme un véritable levier de transparence et de bonne gouvernance.

