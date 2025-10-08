Accident au rond-point Lat Dior : deux (2) individus déférés pour conduite et remise d’un véhicule non assuré

La Section Accidents de la Compagnie de Circulation du commissariat central de Dakar a déféré au parquet deux (2) individus impliqués dans un accident corporel survenu le 25 septembre 2025, au niveau du rond-point Lat Dior. Les mis en cause sont poursuivis respectivement pour « conduite d’un véhicule non assuré » et « remise d’un véhicule non assuré à un tiers impliqué dans un accident corporel. »





Selon les éléments de l’enquête, le jour des faits, le chauffeur d’un taxi urbain a violemment heurté un piéton âgé de 66 ans, le renversant sur la chaussée. Grièvement blessé, le sexagénaire a été évacué d’urgence par les sapeurs-pompiers à l’hôpital général de Grand Yoff. Sur les lieux du constat, les agents de la circulation ont noté l’absence d’une police d’assurance valide pour le véhicule impliqué.



Le lendemain, le conducteur s’est présenté au commissariat pour compléter son dossier, en fournissant cette fois une attestation d’assurance. Mais les vérifications ont révélé une incohérence majeure : la police avait été souscrite le jour même de l’accident, précisément à 11 h 28 min, soit huit minutes après le choc. Mis face à cette évidence, le chauffeur a d’abord tenté de justifier la coïncidence, avant de reconnaître avoir souscrit en urgence après l’accident.



Il a ensuite expliqué avoir reçu le véhicule d’un tiers contre rémunération. Ce dernier, un mécanicien domicilié à Colobane, a déclaré que la voiture appartenait à une femme qui la lui avait confiée pour réparations. Il a admis avoir remis le véhicule en circulation sans en informer la propriétaire, ni souscrire à une assurance, bien que cette dernière lui ait envoyé les fonds nécessaires à cet effet.



Convoquée et confrontée au mécanicien, la propriétaire a confirmé ces éléments, précisant qu’elle ignorait que le véhicule avait été remis à un chauffeur. La victime, contactée à l’hôpital, a indiqué souffrir de fractures multiples à la jambe gauche et à la cheville droite, assorties d’un certificat médical d’incapacité totale de travail de 120 jours.



Au terme de l’enquête, le chauffeur a été déféré pour «blessures involontaires par accident de la circulation et conduite d’un véhicule non assuré», tandis que le mécanicien a été poursuivi pour «remise d’un véhicule non assuré à un tiers. »