Accident ayant fait 16 morts à Thiès : Un "dépassement non autorisé" à l'origine (ministère)

Le 29 octobre 2020, vers 01H00 du matin, à la sortie de Pout (Allou Kagne, région de Thiès), le véhicule immatriculé LG8251B (17 ans d’âge) de catégorie « camion frigorifique » circulant dans le sens Thiès-Dakar a effectué un «dépassement non autorisé», provoquant une collision avec un autocar de transport interurbain de voyageurs de 65 places, immatriculé KL5080C (20 ans d’âge), de marque Renault Saviem, roulant en sens inverse, à destination de Saint-Louis.



Suite à cette collision, l’autocar a fait une sortie de route pour percuter un arbre sur le bas-côté. Le bilan de l’accident est de 16 morts et 53 blessés dont 5 dans un état grave. Les victimes sont prises en charge au niveau de l’Hôpital régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres du Désenclavement présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Cet accident, dû très probablement à un dépassement non autorisé, vient allonger la longue et effroyable liste des accidents mortels dans le transport routier interurbain.



Le Ministère rappelle aux conducteurs l’obligation de respecter strictement les dispositions du Code de la Route et invite tous les usagers à la vigilance, à la prudence et à des comportements plus responsables afin de rendre nos routes moins mortelles.