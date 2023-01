Accident de Sikilo: les propriétaires des deux véhicules condamnés à 2 ans de prison avec sursis

Le verdict est tombé pour les propriétaires des deux véhicules de l'accident tragique de Sikilo, dans la région de Kaffrine ( nord) survenu le 8 janvier dernier. Les deux prévenus ont été condamnés ce mercredi, à deux ans de prison avec sursis. En sus de cette peine, une amende de 106.000 F Cfa.



Pour rappel, le tribunal de Grande instance de Kaolack avait décidé de mettre l'affaire en délibéré ce 25 janvier, ce après que le parquet s'est opposé à leur demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense mercredi dernier, a rappelé la Rfm qui donne l'information.



Prononçant sa décision, le juge a fait savoir que les délits de "mise en danger de la vie d'autrui, défaut de souscription à une police d'assurance, à l'homologation et au défaut pneumatique", ont été retenus contre les mis en cause.



Lors de leur première face à face, le procureur avait requis deux ans dont 1mois pour Moussa Sall et un an dont 6 mois ferme pour Birame Tine.



Dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 janvier dernier, deux bus sont entrés en collision à hauteur de Sikilo, dans la région de Kaffrine, vers les coups de 5 heures du matin. L'accident avait coûté la vie à 42 personnes dont 19 sur le coups et 97 blessés ont été enregistrés.