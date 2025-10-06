Accident de la circulation : trois morts enregistrés sur l’axe Foundiougne–Fatick

Un grave accident s’est produit hier, dimanche sur l’axe Foundiougne–Fatick, dans l'ouest-du Sénégal. Selon des sources sécuritaires, le bilan est de trois (3) morts.



Le véhicule impliqué est un minibus de transport commun surnommé « Cheikhou Chérifou ». Selon des témoins, il a dérapé avant de se renverser peu après 18h, dans des circonstances encore sous enquête.



Les victimes ont été évacuées vers des centres de santé locaux.