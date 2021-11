Accident du convoi de Sonko: Idrissa Seck présente ses condoléances au parti Pastef

Idrissa Seck, le président du Rewmi a réagi suite à l'accident du convoi du président de Pastef les patriotes, entraînant la mort de 3 personnes et des blessés.Sur sa page facebook, le président du Conseil économique social et environnemental a "présenté ses sincères condoléances au parti Pastef et aux familles des disparus, souhaitant un bon rétablissement aux blessés."Le président Macky Sall et plusieurs autres personnalités de l'opposition ont exprimé leur compassion au leader de PASTEF et aux familles des victimes. Dans l'accident, le caméraman du Pastef et deux agents de sécurité du leader ont perdu la vie. La levée de leurs corps suive de l’enterrement est prévue ce mardi.