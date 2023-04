Accidents de la circulation: plus 700 décès dénombrés au Sénégal en 2022

Les chiffres font froid dans le dos. Selon les dernières statistiques, en 2022 «les accidents de la route ont causé 718 décès au Sénégal». La révélation est du Pr Mouhamadou Habib Sy, chef du service traumatologie de l’hôpital Grand Yoff et enseignant chercheur à la Faculté de Médecine.



C'était, hier-mercredi, en conférence de presse, en prélude à la XIXème édition des journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires de Dakar dont il est le président du Comité scientifique, indiquent nos confrères du journal Walfadjri. L’événement est prévu du 26 au 29 avril 2023 à la Faculté de Médecine de l’Ucad. Pr Sy souligne que ces journées seront aussi l’occasion de se pencher sur cette problématique.



Il rappelle que le thème central de cette rencontre scientifique porte sur les pandémies du 21ème siècle et les sous thèmes sont entre autres, la simulation et les innovations technologiques en science de la santé ; la qualité en science de la santé ; l’éducation thérapeutique ; la conception et la construction d’équipements des établissements de santé.



Il y aura aussi des thématiques sur les cancers et les accidents de la circulation routière et de la vie courante. «Aujourd’hui on parle d’accidents de circulation routière mais on n’a aucune idée des accidents de la vie courante en Afrique subsaharienne alors que c’est la première cause de mortalité en France plus que les accidents de la circulation routière. Et c’est à l’université de mettre le doigt sur ces questions», indique Pr Mouhamadou Habib Sy.



Outre, Pr Sy souligne que ces thèmes transversaux intéressent plusieurs spécialités et dépassent même le cadre des disciplines scientifiques. Il s’agit des journées qui réunissent tout le corps médical et la communauté scientifique.



Selon le doyen de la Faculté de Médecine de l’Ucad, Pr Bara Ndiaye, le colloque concerne les trois sections de son département et les Ufr des autres universités du pays. Il précise que la particularité de cette rencontre est qu’elle regroupe trois activités phares à savoir les journées médicales, la célébration des professeurs admis au dernier concours d’agrégations et les activités socio culturelles et sportives. «Ces professeurs agrégés méritent d’être célébrés, aujourd’hui, parce que, ce sont des champions», soutient Pr Bara Ndiaye.



Pour cette présente édition, 1 500 participants sont attendus. Ces journées permettront une confrontation avec toutes les spécialités confondues, des recherches et des découvertes des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et des vétérinaires. Au programme il y aura 430 communications orales et 17 conférences animées par des sommités scientifiques. Il y aura aussi 15 tables rondes, trois symposiums grand public, 13 ateliers master class et cinq carrefours cliniques destinés aux étudiants.