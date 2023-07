Accord total entre Manchester City et Al Alhi pour Riyad Mahrez

Riyad Mahrez sera le prochain footballeur de renom à rejoindre la Saudi Pro League alors que son club de Manchester City et sa future équipe d’Al Alhi ont trouvé un accord pour le transfert de l’international algérien.





Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Skyblues, son départ pour la Saudi Pro League est de plus en plus imminent. Al-Ahli a déjà fait une offre à Manchester City pour racheter les deux dernières années de contrat restantes à Riyad Mahrez.



Selon les informations de Footmercato, les dirigeants du club anglais et leurs homologues saoudiens ont trouvé un accord total pour le transfert du joueur à vocation offensive. Un contrat de quatre ans attend même l’ailier algérien dans la péninsule arabique.



L’officialisation du transfert du polyvalent attaquant formé dans le club de sa ville natale devrait donc intervenir très rapidement alors que toutes les parties sont résolues à concrétiser ce dossier.



Auteur de 15 réalisations et 13 passes décisives en 47 rencontres disputées toutes compétitions confondues la saison dernière, Riyad Mahrez est au cœur du projet d’Al Alhi depuis maintenant un plusieurs semaines.





D’autant plus que la formation basée à Djeddah va découvrir la Saudi Pro League la saison prochaine après sa promotion en première division saoudienne. Après l’accord entre les clubs concernés par le transfert de l’international algérien, le principal intéressé devrait donc être la nouvelle star à rejoindre le pays du Moyen-Orient. Affaire à suivre donc…