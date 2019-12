Accroché par le Real Sociedad, le Barça laisse la porte ouverte au Real Madrid avant le Clasico

Avec un match nul à Anoeta, le FC Barcelone ne se met pas en bonne position en attendant le match du Real Madrid contre Valence dimanche soir.



La Real Sociedad avait très bien commencé son match à Anoeta, se montrant agressive sur les premières minutes de la rencontre, de quoi provoquer un penalty dès le début de la rencontre.



Après 12 minutes de jeu, Sergio Busquets a commis une faute dans la surface de réparation, offrant un penalty à l'adversaire. Busquets avait accroché Llorente dans la surface, et permettait à Mikel Oyarzabal d'aller ouvrir le score.



Cependant, le Barça ne réagit pas tout de suite. Les hommes de Valverde ont eu de la chance de pouvoir compter sur un très grand Gérard Piqué pour arrêter les courses et les occasions d'Isak, Oyarzabal et compagnie.



La position d'Isak sur le terrain a d'ailleurs permis à la Real Sociedad de déclencher de nombreuses occasions vers l'avant, le jeune Suédois ayant aidé énormément à la construction du jeu de son équipe ce samedi.



Mais malgré les efforts, la Real est victime du réalisme du Barça, qui égalise juste avant la fin de la première période grâce à son ancien joueur, Antoine Griezmann. Le Français est lancé dans la profondeur par Luis Suarez, entre dans la surface et bat Remiro d'un ballon piqué excellent. Face à son ancien club, Griezmann n'a pas célébré.



Au retour des vestiaires, le Barça renverse complètement la situation et n'attend que quelques minutes avant de reprendre l'avantage grâce à une nouvelle connexion sublime entre Leo Messi et Luis Suarez dans la surface.



À la 49e minute du match, Sergio Busquets envoie un long ballon piqué pour Leo Messi vers la surface. L'Argentin voit Luis Suarez et lui passe le ballon au dernier moment. Le numéro 9 n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages.



Oui mais... la Real Sociedad n'a rien lâché à la maison. Elle a pu compter sur une erreur de Ter Stegen et sur la présence de son attaquant suédois Isak pour aller décrocher l'égalisation.



Le gardien a sorti sa main pour éviter que le centre de Monreal trouve le second poteau, mais n'avait pas vu Isak. Le Suédois était juste devant les cages et n'a eu qu'à récupérer le ballon pour l'envoyer au fond.



Le Barça a tout tenté jusqu'au bout, et certains réclamaient penalty sur Piqué en fin de rencontre, mais en vain. L'arbitre n'a pas cédé et le Barça quitte les terres basques avec un point seulement.



Après des années de bons souvenirs à Anoeta, le Barça retrouve les fantômes de son passé et butte sur la pelouse de Saint-Sébastien, laissant une belle opportunité au Real Madrid de reprendre seul la première place de Liga avant le Clasico de mercredi. Les hommes de Valverde sont provisoirement leaders, mais pourraient se faire doubler.