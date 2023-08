Accusation d'exécutions de migrants: l'Éthiopie annonce une enquête conjointe avec l'Arabie saoudite

En réponse au rapport accablant de Human Rights Watch, le ministère des Affaires étrangères éthiopien est resté prudent. Dans un court communiqué publié sur X (anciennement Twitter), il a fait savoir que le gouvernement mènera une enquête rapidement sur l'incident en collaboration avec les autorités saoudiennes.



« Il est fortement conseillé de faire preuve de la plus grande retenue et de ne pas faire de spéculations inutiles jusqu'à ce que l'enquête soit terminée », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Il assure que les deux pays entretiennent d'excellentes relations « malgré cette malheureuse tragédie ».



De son côté, l'Arabie saoudite conteste les accusations. Une source gouvernementale a déclaré lundi que ces accusations « sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables ». Riyad n'a pas répondu à une demande de l'AFP visant à confirmer l'ouverture d'une enquête conjointe.



Le rapport de Human Rights Watch, appuyé par des vidéos et de nombreux témoignages, accuse les autorités saoudiennes d’exécutions de masse de migrants éthiopiens arrivant à la frontière avec le Yémen. « Les garde-frontières saoudiens ont utilisé des armes explosives pour tuer de nombreux migrants et en ont abattu d'autres à bout portant, y compris de nombreuses femmes et enfants, dans le cadre d'une série d'attaques généralisées et systématiques », a déclaré HRW dans un communiqué. L'ONG dit avoir interrogé 42 personnes pour ce rapport, dont 38 migrants et demandeurs d'asile éthiopiens, et quatre proches de migrants.