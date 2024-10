Accusation de viol : Pour Mbappé, il y aurait une deuxième femme !

Mbappé a eu une relation consentie avec une jeune femme

Mbappé accusé par une autre femme ?

Lors de la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé a été ménagé par Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas convoqué son capitaine pour affronter Israël (le 10 octobre), puis la Belgique quatre jours plus tard. Alors que le Real Madrid lui a accordé plusieurs jours de repos, Kylian Mbappé en a profité pour voyager en Suède, plus précisément à Stockholm. Toutefois, ce séjour fait couler beaucoup d'encre, et ce, parce que l'attaquant de 25 ans serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle d'après la presse suédoise.Ce jeudi matin, Le Parisien a lâché de nouvelles précisions de taille sur l'escapade de Kylian Mbappé en Suède. A en croire le média français, le numéro 9 du Real Madrid aurait eu une relation sexuelle avec une jeune femme dans la nuit de jeudi à vendredi. Une relation qu'il juge être consentie. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait reçu des textos de cette personne après son départ de l'hôtel où ont eu lieu leurs ébats. Autant d'informations confirmées par RMC Sport, qui a également lâché des précisions sur la position du joueur.A en croire RMC Sport, Kylian Mbappé estimerait que la femme avec qui il a eu une relation intime ne peut pas être la plaignante pour viol et agression sexuelle. En effet, leurs échanges par messages auraient été positifs depuis qu'ils se sont quittés. Reste désormais à savoir quelle est l'identité de la présumée victime.