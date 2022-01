Accusé d'agressions sexuelles, le prince Andrew demande à être jugé à New York

Le prince Andrew veut un procès civil devant un jury aux États-Unis. Le fils de la reine Elizabeth II d'Angleterre a demandé, mercredi 26 janvier, la tenue d'un procès au civil devant un jury aux tats-Unis. Il dément par ailleurs toujours les accusations d’agressions sexuelles portées à son encontre. Une plainte contre le prince Andrew a été déposée en août dernier par Virginia Giuffre, qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente.



Selon la plaignante, le prince Andrew l'aurait contrainte, il y a plus de vingt ans, à une relation sexuelle au domicile londonien de Ghislaine Maxwell, ex-associée de Jeffrey Epstein, puis l'aurait agressée sexuellement à deux reprises dans des résidences d'Epstein.



Dans un document déposé auprès du tribunal de district de Manhattan, le prince Andrew, âgé de 61 ans, a reconnu avoir rencontré Jeffrey Epstein en 1999, mais a démenti avoir "agressé sexuellement ou infligé des coups et blessures" à Virginia Giuffre.



Plus d’ "Altesse royale"

Le juge du district de Manhattan, Lewis Kaplan, a déclaré qu'un procès pourrait débuter entre septembre et décembre 2022.



Le prince Andrew n'a été inculpé d'aucun crime et aucune charge pénale ne peut être retenue contre lui dans le cadre de ce procès civil.



Au début du mois, le prince Andrew a remis ses titres militaires et parrainages royaux à la reine Elizabeth II d'Angleterre et ne pourra plus être baptisé "Son Altesse royale".



Jeffrey Epstein, accusé de trafics et abus de mineures, s'est suicidé à l'été 2019 dans sa cellule de la prison de Manhattan.