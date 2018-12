Accusée par Gackou, Mimi Touré réplique : «Ce n’est que de la désinformation»

Accusée par El Hadj Malick Gackou d’avoir été à l’origine de son arrestation, Aminata Touré, mandataire du candidat Macky Sall a botté en touche les accusations du président du Grand parti avant de donner sa version des faits.



«Nous sommes venus nous enquérir des conditions dans lesquelles nous allons déposer à 00h. C’est ce que dit la loi. Nous respectons scrupuleusement la loi mais nous voulons aussi savoir comment les choses vont se passer à minuit pour éviter le chaos. On nous a répondu qu’il fallait faire la cour et nous l’avons fait », indique-t-elle dans un entretien accordé à la Rfm.



Avant de conclure : «Voilà ce qu’il en est et rien d’autre. Nous avons nos dossiers de parrainage pour déposer la candidature du Président Macky Sall. Le reste n’est que de la désinformation»