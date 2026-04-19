Actes contre nature : 18 arrestations à linguere dont trois porteurs de VIH

Les forces de police de Linguère ont porté un coup d'arrêt à un réseau ce samedi 18 avril 2026. Au total, dix-huit individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Les chefs d'inculpation retenus à leur encontre sont multiples et graves : actes contre-nature, transmission volontaire du VIH, harcèlement sexuel et incitation à la débauche. Parmi les mis en cause, trois ont été testés positifs au VIH/Sida après des examens médicaux.







L'opération a débuté jeudi dernier à la suite d'une dénonciation anonyme visant une habitation du quartier Thiély Nord. Les policiers dépêchés sur les lieux ont d'abord été alertés par une forte odeur de chanvre indien. Lors de l'intervention, ils ont surpris deux individus en plein ébat sexuel. Si l'un des deux hommes a réussi à prendre la fuite, le second, nommé I. Badji, a été neutralisé sur place. C'est l'exploitation de son téléphone portable qui a permis aux enquêteurs de remonter la filière et d'identifier ses complices présumés.







Les arrestations se sont ensuite multipliées dans les localités de Dahra, Barkedji et Dodji, touchant des profils socioprofessionnels variés, allant de commerçants et enseignants à des marabouts, tailleurs ou étudiants. Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects, dont beaucoup sont des hommes mariés et polygames, organisaient des rencontres et des partouzes dans plusieurs zones du département, ainsi qu'à Mbacké.







La procédure suit actuellement son cours et les dix-huit prévenus seront déférés au parquet ce lundi pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Parallèlement, la police poursuit ses investigations pour localiser quinze autres membres identifiés de ce réseau, qui sont actuellement en fuite et activement recherchés par les services de sécurité.

