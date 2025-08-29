Actes de Sabotage: le maire de Mbour annonce une plainte contre x

Cheikh Issa Sall, maire de Mbour (Ouest) a exprimé sa volonté de porter plainte contre X en raison des « actes de sabotage » de nature à obstruer les ouvrages d’assainissement de la ville. Cette déclaration a été faite lors d’une réunion consacrée à la lutte contre les inondations, en présence des autorités administratives . La réunion a été présidée par le préfet de Mbour Amadou Diop, a-t-on appris, hier, jeudi, de l’Agence de presse sénégalaise (APS).





Des agents du service municipal chargé de l’assainissement de la ville ont extrait des sacs de sable, des briques et divers autres objets qui obstruaient les canaux destinés à l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. Le maire a déclaré qu’un système de surveillance a été mis en place : « Nous avons déjà mis en place un système de surveillance. Jusqu’à la fin de l’hivernage, les sites les plus importants seront surveillés vingt-quatre heures sur vingt-quatre ». Avant de souhaiter l’intervention de l’Etat dans le financement des infrastructures de la ville de Mbour.



Par ailleurs, le préfet a parlé de la situation qu’il considère comme :« Ce sont des actes délictuels ». Il a ensuite souligné que « Leurs auteurs seront punis, s’ils sont identifiés » avant d’affirmer que « La situation est stable, mais elle n’est pas encore totalement maîtrisée ».



« Nous faisons le suivi quotidien de la situation espérant que l’État va trouver des solutions idoines aux inondations » a déclaré le préfet de Mbour.