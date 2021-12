Adama Faye sur le retour du poste de PM: « Le président Macky Sall est mentalement fatigué »

Le beau-frère du chef de l’Etat, Adama Faye, ne lui a pas fait de cadeau, lors de sa conférence de presse jeudi. Le président de « Defar Sa Gox », qui s’exprimait sur le retour du poste de Premier ministre, a soutenu que le président Sall a « bien fait de faire revenir ce poste parce qu'il est fatigué et mentalement, il ne tient plus ».



« Notre problème avec le président Macky Sall est un problème de principe et de conviction. Nous ne sommes pas d’accord de sa gestion politique du pays ces dernières années. Comment peut-on expliquer son alliance avec Idrissa Seck ? », s’est interrogé le frère de la première dame.

Hormis ces raisons précitées, Adama Faye a fait savoir qu’il n’a « aucun problème avec le président de la République ».



Evoquant la question du retour du poste de Premier ministre, M. Faye estime que c’est raisonnable. «

C’est raisonnable, car il (Macky Sall) ne peut pas tout faire. Il a bien fait de faire revenir ce poste parce qu'il est fatigué et mentalement, il ne tient plus ».