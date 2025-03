Administration : vers l’évaluation individuelle des agents publics

« La performance de notre administration publique est essentielle pour atteindre nos objectifs nationaux. Nous devons renforcer l'évaluation individuelle des agents publics et moderniser notre administration pour qu'elle soit à la hauteur des ambitions de notre pays », a déclaré le Premier ministre devant le Gouvernement ce mercredi.



Ousmane Sonko a rappelé que l’option fondamentale du Gouvernement pour la transformation systémique du Sénégal requiert le renforcement de la culture de la performance dans l’Administration publique aussi bien à l’échelle de chaque entité des secteurs publics et parapublics qu’à celle des agents de ces entités. Il a noté les avancées induites, au niveau réglementaire, par la transposition par le Sénégal du cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA, notamment l’institution de la gestion axée sur les résultats.



Toutefois, le Premier ministre a déploré l’inefficacité du dispositif du fait de la faible adhésion des acteurs clés, du retard accusé dans la mise en place de ce dispositif dans son volet suivi-évaluation mais, surtout, de l’absence de solides règles établies en matière de fixation d’objectifs individuels annuels aux agents et d’évaluation de leurs performances.

Cette situation explique l’impossibilité de différencier les performances individuelles des agents. Par conséquent, le Premier ministre a demandé au ministre chargé de la Fonction publique, en relation avec le ministre chargé des Finances et le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, d’accorder une priorité absolue à la problématique de l’évaluation de la performance individuelle des agents dans la feuille de route 2025 du Plan d’action 2025-2029 de l’Agenda Vision Sénégal 2050.



Enfin, le Premier ministre a relevé la nécessité de se pencher sur le non-respect de l’obligation de ravalement des façades des bâtiments publics et privés.

À cet effet, il a demandé au ministre en charge de l’Urbanisme de lui proposer des mesures sur cette problématique conformément à la réglementation en vigueur. Le non-respect des obligations de ravalement des façades est un problème qui doit être traité rapidement. Le ministre de l'Urbanisme devra lui soumettre des propositions concrètes dans les huit jours.