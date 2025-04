Adresse à la Nation : Révision constitutionnelle et lois organiques prêtes pour adoption (Président)

Dans son message à la nation ce jeudi, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé des progrès significatifs dans plusieurs chantiers judiciaires, notamment en matière de transparence et de réforme de la justice.



"Il me plaît ainsi d'informer le peuple sénégalais, que les lois sur la transparence sont finalisées et mises dans le circuit pour leur examen prochain en Conseil des ministres", a déclaré le chef de l'État,bavec un volonté affichée de renforcer la gouvernance du pays.



Parallèlement, il a indiqué que "les travaux du comité ad hoc chargé de la mise en œuvre des consensus issus des assises de la justice se poursuivent sereinement". Ce processus inclut plusieurs réformes structurelles destinées à moderniser le système judiciaire du Sénégal.



Le président Faye a notamment révélé que "le projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle, le projet de révision de la Constitution et le projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les décrets d'application y afférents ont été finalisés et transmis pour validation". Des textes majeurs qui devraient remodeler le cadre juridique du pays et renforcer l'indépendance de la justice.



Dans le même sillage, il a annoncé que "les textes consacrant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les modifications du Code Pénal et du Code de procédure pénale, pour ce qui concerne, entre autres, les retours de parquet, suivront bientôt".



Enfin, dans une perspective plus large de dialogue national, le chef de l'État a dévoilé le thème de la prochaine Journée nationale du dialogue national : "le système politique". Il a assuré que "le projet de termes de référence, déjà finalisé, sera transmis, dans les meilleurs délais, à toutes les parties prenantes pour amendements et contributions, pour une meilleure préparation des travaux.