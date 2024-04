Adresse à la nation du 3 avril : l'analyse psychologique du premier discours officiel de Diomaye Fall

Le psychosociologue Ousmane Ndiaye a examiné en profondeur le premier discours officiel du Président Bassirou Diomaye Faye, prononcé lors de son adresse à la Nation le 3 avril 2024. Selon lui, cette intervention révèle « une personnalité sobre, élégante, sereine et rassurante. »



Dans sa forme, le Président Faye a été décrit par le psychologue comme ayant une apparence soignée et des gestes mesurés. « Son discours, loin de contenir des paroles menaçantes, était imprégné de calme, d'encouragement et de confiance en l'avenir. Cette assurance donnée par le Président a inspiré la confiance à tous les Sénégalais, jeunes et vieux, hommes et femmes, les encourageant à croire en eux-mêmes pour surmonter les défis et atteindre les objectifs fixés », a-t-il soutenu dans un entretien avec L’Observateur.



Ousmane Ndiaye a aussi souligné que Bassirou Diomaye Faye a su incarner une autorité sereine et encourageante, offrant une perspective d'avenir sans crainte. Ce, malgré les difficultés initiales rencontrées à son accession au pouvoir. À l’en croire, « le Président a rapidement maîtrisé son apparence physique, son attitude et sa maîtrise de soi». Selon le psychosociologue, « ces premiers instants ne doivent pas être pris comme une indication définitive de la personnalité du Président, mais plutôt comme une période de transition. »



Ousmane Ndiaye a estimé que le discours de Bassirou Diomaye Faye annonce ce qu'il incarnera dans les cinq prochaines années à la tête du pays. Il a insisté sur le fait qu'il ne faut pas juger le Président sur ses premiers instants, mais reconnaître son intelligence, sa forte personnalité et son potentiel immense. Pour le psychosociologue, le Président Diomaye est « une figure bourrée de talents, prête à démontrer son potentiel dans toutes ses actions à venir. »