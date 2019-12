AdresseALaNation2019 - Macky Sall fixe le kilogramme de l'arachide

Le président de la République, Macky Sall, a fixé, mardi soir lors de son discours de nouvel an, le prix du kilogramme de l’arachide tant attendu par les producteurs. Il informe qu’ «en soutien aux producteurs, le prix plancher du kilogramme d’arachide est maintenu à 210 francs ».



« Malgré une saison des pluies tardive, les niveaux de production sont satisfaisants. En soutien aux producteurs, le prix plancher du kilogramme d’arachides est maintenu à 210 francs », annonce le chef de l’Etat.



A l’en croire, les performances de l’agriculture restent constantes, ce, grâce au certification des semences. « Grâce aux efforts de mécanisation, de certification des semences, de subvention des intrants, de diversification des spéculations et de multiplication des fermes rurales, les performances de notre agriculture restent constantes », se félicite-t-il.



Le chef de l'Etat tient à rassurer les producteurs que ces performances seront tout de même renforcées dans le Sud du Sénégal avec la mise en place de l'Agropole : « Elles seront davantage renforcées avec la mise en place de l’Agropôle Sud pour soutenir la création de chaînes de valeurs par la transformation locale de produits agricoles dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda », annonce-t-il.



Et de conclure : « La réalisation de projets d’infrastructures se poursuit sur l’ensemble du territoire national, parce qu’ elle est indispensable à l’émergence ».