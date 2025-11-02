Babacar Bâ du forum du justiciable s’est indigné des propos tenus par Ahmed Ndour à l’encontre du Premier Ministre, Ousmane Sonko, lors d’une intervention sur la chaîne en ligne Sen Téranga. Il a jugé « excessif » ses propos.
Dans une publication sur sa page X (anciennement appelée Twitter), M. Ba a souligné la liberté d’expression est un « droit fondamental, mais elle doit s'exercer avec responsabilité et discernement, surtout à l'endroit des personnes qui interviennent dans les institutions de la République ».
Babacar Ba a rappelé que le Premier Ministre est une institution de la République et à ce titre « il mérite un respect constant, indépendamment des critiques formulées à l'égard de son action ».
Il a exhorté les Sénégalais à faire « preuve de respectabilité dans ses prises de parole, à privilégier l'argumentation, plutôt que l'invective, et à préserver l'honneur des institutions qui garantissent notre vivre-ensemble ».
M. Ba a conclu en demandant la clémence pour le chroniqueur : "Toutefois, dans un esprit d’apaisement et d’éviter la judiciarisation de la justice, nous appelons à la clémence pour la libération de Ahmed Ndoye".
Les propos tenus par Ahmed Ndoye à l’endroit du Premier ministre sont excessifs. La liberté d’expression est un droit fondamental, mais elle doit s’exercer avec responsabilité et discernement, surtout à l’endroit des personnes qui interviennent dans les institutions de la… pic.twitter.com/4Ft4yBGIBL
— Babacar Ba (@BabacarrBa) November 1, 2025
