Affaire Aissatou Diop Fall : la BNDE donne sa part de vérité et nie être "un démembrement de l'Etat"

La Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) est sortie du silence pour répondre aux accusations portées par Aïssatou Diop Fall, promotrice de la société PROD ADF. Dans un communiqué de presse rendu public mercredi 22 octobre 2025, la BNDE réfute toute implication politique ou interférence extérieure dans le dossier de crédit de l'entrepreneure.



En effet, Aïssatou Diop Fall avait mis en cause la BNDE lors d'une conférence de presse, l'accusant d'agir comme un « bras armé de l'État » dans le but de nuire à ses activités professionnelles et de porter atteinte à sa réputation.



Des allégations balayées d’un revers de main par la BNDE qui précise qu'elle « n'est pas un démembrement de l'État mais une banque commerciale », agréée par la Commission bancaire de l'UEMOA. Elle a insisté sur le fait qu' « elle est soumise à la loi bancaire et opère dans le strict respect des normes professionnelles et éthiques du secteur » .



La banque affirme que ses procédures de recouvrement sont uniformes et appliquées sans distinction à l'ensemble de sa clientèle. Concernant le dossier de PROD ADF, la BNDE assure avoir agi « conformément aux dispositions réglementaires et à ses procédures internes, sans aucune interférence extérieure ni considération politique », précisant s'être toujours conformée aux règles en matière de gestion des dossiers contentieux. Par ailleurs, elle a affirmé qu'elle « se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux et réglementaires pour défendre son image et sa crédibilité auprès de ses clients et partenaires ».



Toutefois, la banque a réaffirmé son engagement à soutenir le développement économique du Sénégal, notamment par le « financement des PME/PMI, qui est le cœur de sa mission ». Elle assure qu'elle continuera d'accompagner les entrepreneurs dans un cadre équitable et transparent, conforme aux exigences du secteur bancaire.



