Affaire Aliou Bodian tué à Kolda : l’autopsie confirme une mort par balle

Du nouveau dans la mort de Aliou Bodian, un maçon âgé de 37 ans, en marge de la caravane de la liberté d'Ousmane Sonko à Kolda (sud). Les résultats de l'autopsie effectuée sur le défunt révèle une morte par balle. t



En effet, le commissaire de Kolda avait adressé au directeur de l’hôpital régional de Ziguinchor, une réquisition pour procéder à une « autopsie complète » en vue d’établir les causes de la mort du maçon. Dans la demande, le commissaire a précisé que le jeune maçon « aurait été victime d’un traumatisme de l’abdomen par arme à feu » et qu'il est décédé par suite de ses blessures lors des manifestations du 26 mai 2023.



Selon les résultats de l’autopsie en date du 15 juin et le certificat aux fins d’inhumation daté du lendemain, Aliou Bodian est décédé « d’une mort violente par traumatisme abdominal en rapport avec l’impact d’un projectile d’arme à feu ».



L’enquête suit son cours sous l’autorité du procureur de Kolda qui avait fait un communiqué au lendemain du décès.



Pour rappel, Aliou Bodian a été tué le vendredi 26 mai 2023 au cours de la « caravane de la paix » du leader de Pastef Ousmane Sonko quittant Ziguinchor pour rallier la capitale sénégalaise.