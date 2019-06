Affaire Aliou Sall: le Parti de l’indépendance et du travail soupçonne un "deal" entre BBC et l’opposition sénégalaise

Le Parti de l’indépendance et du travail (Pit) soupçonne un complot entre la BBC et l’opposition sénégalaise dans cette affaire présumé corruption dont Aliou Sall, frère du chef de l’Etat est impliqué. En conférence de presse vendredi, Samba Sy et ses amis estime que ce dossier découlerait d’un complot pour déstabiliser le pays.



« Il s’agit d’accusations de corruption et de délits de conflits d’intérêt à l’encontre de Aliou Sall et d’accusation de bradage, au profit de son frère, du pétrole et de gaz du Sénégal dont le président Macky Sall serait comptable. Ces deux accusations de la part de la BBC, sont suffisamment sérieuses pour que le PIT demande que la justice de notre pays dise le droit », a dit M. Sy.



Selon lui, la partie de l’opposition qui a fait de la gestion des contrats pétroliers l’objet central de ses discours et qui en appelait de tout cœur à un second tour, a vu le peuple sénégalais déjouer, par un suffrage, un piège infernal en élisant le président sortant dès le premier tour.



M. Sy ajoute que la BBC qui avait réalisé ce reportage bien avant la campagne électorale, a estimé que le moment était venu pour diffuser dans le but de créer une atmosphère de doute peu propice au consensus attendu pour consolider la paix et la stabilité du Sénégal.